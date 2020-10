Cães são da raça pit bull e foxhound-americano; eles foram recolhidos e levados para um abrigo

publicado em 27/10/2020

A Diretoria do Bem-Estar Animal , departamento da Prefeitura de São José do Rio Preto (SP), resgatou na manhã desta terça-feira (27) 39 cães em situação de maus-tratos em uma casa no bairro Ouro Verde. O dono dos animais foi multado em R$ 117 mil.Os animais foram encontrados durante o cumprimento de uma ordem judicial. A Vigilância Ambiental, que contou com apoio da Polícia Militar e Guarda Municipal, entrou com uma ação para ter acesso ao imóvel depois que equipes relataram dificuldade para fazer a vistoria no combate ao mosquito Aedes aegypti.No local foram encontrados os cães em um ambiente sujo, presos em corrente e machucados. Os cães são da raça pit bull e foxhound-americano. Eles foram recolhidos e levados para um abrigo.“Os animais estavam acorrentados, em local insalubre, sem comida, pouca água, eles tinham feridas na pele, mas o que mais chocou foi o fato de estarem acorrentados no sol, chuva, sem nenhuma condição”, afirma Mayra Balbo, veterinária do Bem-Estar Animal.A Polícia Militar disse que o responsável vai responder pelo crime de maus-tratos e pagar R$ 3 mil de multa por animal, totalizando R$ 117 mil.Os cães foram levados ao Centro de Controle de Zoonoses, onde serão examinados e de lá encaminhados a um abrigo onde vão receber outros cuidados e posteriormente serem colocados para adoção.A Vigilância Ambiental também constatou a presença de possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e Chikungunya e do mosquito Palha, transmissor de leishmaniose.O morador foi autuado por risco sanitário e tem até o dia 5 de novembro para efetuar a limpeza da casa, retirando do local os materiais inservíveis.*G1