Unidade prestará atendimentos particulares e a planos de saúde conveniados com o Hospital

publicado em 29/09/2020

Dentre os serviços oferecidos estão as consultas particulares a valores acessíveis (Foto: Reprodução/Santa Casa de Fernandópolis)

Desde a última segunda-feira, dia 21, a Santa Casa Fernandópolis passou a oferecer o serviço de Pronto Atendimento Pediátrico, que atenderá crianças de zero a 12 anos. Esta nova facilidade foi pensada com carinho para o acolhimento diferenciado, para que a recuperação dos pequenos pacientes seja o mais leve possível.

Com o amparo de uma equipe multiprofissional, especialmente qualificada para o cuidado da saúde da criança, Isaque Trindade Moreira foi o primeiro pequeno paciente da nova unidade, que presta atendimento ambulatorial e de urgência e emergência, 24h por dia.

Dentre os serviços oferecidos estão as consultas particulares a valores acessíveis, com facilitação para o pagamento e opções de parcelamento no cartão de crédito, além do atendimento a mais de 20 planos de saúde conveniados ao Hospital.

Além da área remodelada, o complexo hospitalar da Santa Casa Fernandópolis disponibiliza ainda diversos exames, serviços com alta tecnologia e uma nova unidade de internação pediátrica, com ambiente acolhedor e atenção às necessidades da criança e demais membros da família que acompanham a internação.

Investir na saúde e nos cuidados com o paciente tem sido o objetivo da nova administração da Santa Casa Fernandópolis, que nos últimos meses promoveu a contratação de médicos, aquisição de medicamentos e um trabalho intenso para dar transparência e fomentar a humanização a cada atendimento prestado.

Para conhecer outras facilidades do serviço, basta contatar o atendimento para Orçamento Médico e Hospitalar pelo telefone (17) 3465-6128 ou acessando o site da Santa Casa Fernandópolis, na página “Plantão Pediátrico 24” (http://www.santacasafernandopolis.com.br/orcamento/plantao-pediatrico).

Fonte: Assessoria de Comunicação - Santa Casa de Fernandópolis