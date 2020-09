Manifestantes fixaram cruzes na calçada para lembrar sobre a morte de animais que não conseguiram fugir das chamas

publicado em 18/09/2020

Protesto marca um ano de incêndio no Bosque de Jales (Foto: Colaboração/Leitor)

Um grupo de manifestantes se reuniu, nesta quinta-feira, 17, em frente ao Bosque Municipal Aristóphano Brasileiro de Souza, em Jales, para lembrar sobre o incêndio que destruiu mais de 70% do local nesta data, no ano passado.Os participantes do protesto xaram cruzes na calçada para lembrar sobre a morte de animais que não conseguiram fugir das chamas. O grupo também levou cartazes exigindo a conclusão do inquérito que investiga os responsáveis, pedindo que os culpados sejam punidos.*Diário da Região