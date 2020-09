No local, a polícia constatou um incêndio em uma pastagem, que se aproximava das residências

publicado em 08/09/2020

O homem segue a disposição da justiça (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

Por volta das 14h da última segunda-feira, 7 de setembro, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência na Rua Chile, no Jardim Santo Expedito em Jales.Chegando no local, a polícia constatou um incêndio em uma pastagem, que se aproximava das residências.Testemunhas apontaram o autor que foi preso em flagrante e encaminhado para a Central de Polícia Judiciária de Jales. A queimada sem licença do órgão ambiental é tida como incêndio criminoso e é punida pela Lei de Crimes Ambientais.O homem segue a disposição da justiça.*Região Noroeste