Crime foi em junho do ano passado. Homem tinha relacionamento com a vítima, que tinha 25 anos

publicado em 24/09/2020

Vítima foi morta com um tiro na cabeça (Foto: Arquivo Pessoal)

O homem acusado de matar com um tiro na cabeça a professora Anielli Geovana Sanches Foresto vai a júri popular na manhã desta quinta-feira (24) no Fórum de Estrela D’Oeste (SP). O crime foi em junho do ano passado, em um sítio em Populina (SP).Matheus Rogério Soares Santos é acusado de matar a companheira depois de uma briga. De acordo com o inquérito, ele confessou que a morte foi acidental e foi preso no dia seguinte do crime. O promotor de Justiça e o advogado de defesa não quiseram dar entrevistas antes do julgamento.Por causa do coronavírus, o julgamento terá restrições ao público. Apenas os envolvidos no júri poderão entrar no fórum, famílias do acusado e da vítima não poderão acompanhar.O crimeA professora, então com 25 anos, foi morta com um tiro na cabeça no bairro Córrego da Madeira, no dia 30 de junho.De acordo com o boletim de ocorrência, depois do assassinato de Anielli, o irmão do suspeito ligou para a Polícia Militar, que compareceu no sítio onde o casal morava. O corpo de Anielli foi localizado na varanda do imóvel.Na investigação, a polícia afirma que o casal brigou e a mulher tentou se trancar dentro da cozinha, mas o homem arrombou a porta e a arrastou até a varanda, onde cometeu o crime.Em depoimento para a polícia, familiares disseram aos policiais que a vítima já tinha sido agredida pelo companheiro mais de uma vez, mas Anielli nunca registrou boletim de ocorrência contra ele.*G1.com