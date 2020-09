A criança foi encaminhada para a UPA e liberada logo em seguida

publicado em 24/09/2020

De acordo com José Carlos, pai do menino, no momento do ataque, seu filho brincava nas águas com os cachorros (Foto: Reprodução/Região Noroeste)

Um garoto sofreu diversos ferimentos após ser atacada por uma manada de lontras enquanto brincava as margens do rio “Santa Júlia” em Santa Fé do Sul. O fato foi registrado na manhã desta quarta-feira, dia 23.De acordo com José Carlos, pai do menino, no momento do ataque, seu filho brincava nas águas com os cachorros. Um morador vizinho viu o desespero do garoto e correu para socorrer.A criança foi encaminhada para a UPA e liberada logo em seguida.*Região Noroeste