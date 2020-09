Durante as buscas, foram localizadas quatro porções de cocaína embaladas e prontas para a venda

publicado em 12/09/2020

Após receber denúncias que um indivíduo de nome estaria realizando o tráfico de drogas em sua residência, a equipe da Força Tática do 16º BPMI de Fernandópolis intensificou o patrulhamento imediações e acabaram parando um veículo que havia acabando de deixar o local após breve contato com o denunciado. De imediato acompanhamos o veículo e realizamos a abordagem. O veículo era ocupado por dois usuários que no momento da abordagem, tentaram descartar uma porção de cocaína.

A polícia foi até a residência do traficante onde ele foi localizado e abordado. Em busca pessoal nada de ilícito foi localizado, mas, ao ser questionado sobre os fatos, ele acabou confessando que estava promovendo o tráfico de drogas, indicando o local onde havia algumas porções de cocaína homiziadas em sua casa. Durante as buscas, foram localizadas quatro porções de cocaína embaladas e prontas para a venda. As porções eram idênticas a localizada na abordagem do veículo com os usuários. Também foi apreendido dinheiro proveniente do tráfico, dois celulares e apetrechos para preparo dos entorpecentes. Os policiais prenderam o traficante em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi encaminhando para cadeia pública de Santa Fé do Sul. Os usuários foram liberados após depoimento.



