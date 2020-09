Semae disse que chuva fez nível da Represa subir cinco centímetros, mas ainda não é o suficiente para o vertedouro da represa voltar a verter

publicado em 21/09/2020

Vertedouro da Represa Municipal de Rio Preto ainda está seco, mesmo com a chuva (Foto: Reprodução/TV TEM)

São José do Rio Preto (SP) registrou chuva neste fim de semana, mas não o suficiente para encerrar o racionamento de água na cidade, segundo o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Semae).“A chuva aconteceu de forma amena, tivemos recuperação de apenas cinco centímetros do nível da represa. Estávamos com 20 centímetros, agora estamos com 15 centímetros. A chuva foi de 3,8 milímetros na bacia da represa e esse nível é pouco representativo. O racionamento segue normal pela cidade”, afirma Jaqueline Reis, gerente de operação de água do Semae.Com isso, o vertedouro da Represa Municipal ainda está seco. O Semae estima que aproximadamente 180 mil pessoas são afetadas pelo racionamento de água que começou na quinta-feira (17) em Rio Preto.A autarquia anunciou a medida após o nível da Represa Municipal baixar mais de 20 centímetros nos últimos dias.O racionamento é feito diariamente em 18 bairros abastecidos pela Estação de Tratamento de Água (ETA), que fica às margens da represa. O horário de racionamento é das 13 às 20h. Nesse período, poderá faltar água para os moradores dos bairros atingidos.Em quatro horas, choveu apenas 4 milímetros em Rio Preto neste domingo, quase a mesma quantidade da última chuva no dia 22 de agosto. Uma chuva forte mesmo foi há quase três meses.