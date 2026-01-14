Jovem de 18 anos foi preso em flagrante; no imóvel havia cocaína, crack, maconha de alto valor comercial, arma artesanal e anotações do tráfico

publicado em 17/01/2026

Jovem de 18 anos foi preso em flagrante; no imóvel havia cocaína, crack, maconha de alto valor comercial, arma artesanal e anotações do tráficoUma ação da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) de Votuporanga resultou na prisão em flagrante de um jovem de 18 anos, identificado pelas iniciais D.V.B.L., suspeito de comandar um ponto de tráfico de drogas na região central da cidade. A ocorrência foi registrada na tarde desta sexta-feira (16), em um imóvel localizado na Rua Ceará.A operação foi desencadeada após trabalho investigativo e denúncias que apontavam intensa movimentação ligada ao comércio de entorpecentes no local. Durante o monitoramento discreto, os policiais observaram a chegada de um motociclista, que entrou rapidamente no imóvel e saiu em seguida. Abordado, ele confirmou ter adquirido maconha, afirmando que o pagamento foi feito por meio de transferência via PIX.Diante da constatação do crime, os agentes entraram no imóvel e foram recebidos pelo morador, que acabou confessando a atividade ilícita. No quarto do suspeito, a equipe localizou grande quantidade de drogas, incluindo meio tijolo de maconha, porções de crack e cocaína suficiente para render mais de 300 porções após o fracionamento.O que mais chamou a atenção dos investigadores foi a apreensão de uma versão mais sofisticada da maconha, conhecida como “Dry Ice”, popularmente chamada de “maconha gourmet”. Ao todo, foram recolhidos cinco tabletes e porções menores da substância, cujo valor de mercado gira em torno de R$ 50 por grama, totalizando cerca de R$ 27 mil.Além das drogas, os policiais apreenderam uma arma de fogo artesanal calibre .22, acompanhada de três munições intactas, duas balanças de precisão, diversas embalagens plásticas, facas e um canivete com vestígios de entorpecentes, além de um caderno com anotações relacionadas à venda das drogas e um telefone celular.O delegado titular da DISE, Dr. Rafael Latorre Costa, ratificou a prisão em flagrante do suspeito pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Devido à localização do imóvel, em área central com grande circulação de pessoas, e visando a segurança da equipe, o jovem foi algemado durante a condução.O suspeito foi encaminhado à carceragem, onde permanece à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. Todo o material apreendido foi enviado ao Instituto de Criminalística para perícia.