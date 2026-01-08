Entorpecentes estavam embalados para venda e suspeito foi localizado em Votuporanga

publicado em 16/01/2026

Foram localizados meio tijolo de maconha e 22 porções de cocaína, todas embaladas em saquinhos plásticos transparentes, o que caracterizou a finalidade comercial do entorpecente. (Foto: Divulgação)

Luciana Tambuqueluciana@acidadevotuporanga.com.brDurante patrulhamento da Força Tática pelo município de Parisi, com o objetivo de coibir roubos, furtos e o tráfico de drogas, uma equipe policial prendeu um homem por tráfico de entorpecentes na tarde de ontem, por volta das 16h.A ação teve início após a polícia receber uma denúncia anônima informando que um indivíduo, identificado pelas iniciais L.M.S., estaria armazenando drogas para comercialização em um imóvel localizado na rua João Gomes de Melo. Diante das informações, a equipe se deslocou até o endereço para averiguação.No local, com autorização do irmão e da companheira do suspeito, os policiais realizaram buscas na residência e localizaram meio tijolo de maconha e 22 porções de cocaína, todas embaladas em saquinhos plásticos transparentes, o que caracterizou a finalidade comercial do entorpecente.Durante a ocorrência, a companheira do suspeito informou o paradeiro de L.M.S.. Com apoio da Equipe Força Tática, os policiais seguiram até o município de Votuporanga, onde o indivíduo foi localizado e abordado. Com ele foram encontrados um aparelho celular e documentos pessoais. Questionado, o suspeito confessou ser o proprietário das drogas encontradas em seu quarto. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, sendo o suspeito informado de seus direitos constitucionais.A ocorrência foi apresentada na Central de Flagrantes de Votuporanga, onde o delegado de plantão, Marcos Koji, ratificou a prisão em flagrante. O indivíduo permanece à disposição da Justiça.