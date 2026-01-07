Um crime bárbaro aconteceu, na manhã desta quinta-feira (15) em Votuporanga

publicado em 15/01/2026

A investigação agora busca também câmeras de segurança, atrás de imagens serão solicitadas para auxiliar a Polícia Civil na elucidação dos fatos. (Foto: Divulgação)

Um crime bárbaro aconteceu, na manhã desta quinta-feira (15) em Votuporanga. O Secretário Municipal do Bem-Estar Animal, Chandelly Protetor, foi chamado para comparecer ao Bairro São Lucas, próximo ao Bairro São Cosme, para averiguar uma denúncia com requinte de crueldade contra uma cachorra que pertencia ao Ireno Miranda Santos.Quando chegou ao local, o tutor, revoltado e pedindo justiça, mostrou onde o corpo da cachorrinha estava, já sem vida e o secretário constatou uma cena de extrema violência: mutilação: uma das patas do animal foi decepada; tortura: a cadela apresentava sinais de escalpelamento na cabeça; crueldade: Todas as glândulas mamárias foram arrancadas.Devido à gravidade das lesões e aos "requintes de crueldade", o corpo do animal foi encaminhado para a Clínica Veterinária Municipal MEU PET. Um laudo técnico foi emitido pelo médico veterinário responsável para detalhar a causa exata da morte e a extensão dos ferimentos.Chandelly compareceu ao Plantão da Polícia Seccional de Votuporanga, na Rua Tocantins, em frente à Praça São Bento e registrou um Boletim de Ocorrência para que o caso seja investigado e que o autor deste crime seja identificado.A investigação agora busca também câmeras de segurança, atrás de imagens serão solicitadas para auxiliar a Polícia Civil na elucidação dos fatos.O caso foi registrado pela equipe do delegado Dr. Tiago Madlum Araujo e segue para investigação como crime de maus-tratos a animais, com a agravante de morte e crueldade excessiva.