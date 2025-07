Crime ocorreu por volta das 21h na rua Antonio Galera Lopes; vítima foi atingida por dois disparos no peito, o que caracteriza execução

publicado em 17/07/2025

Em meio a uma nova onda de violência em Votuporanga e região, Luis Fernando Correia foi assassinado a tiros no Pozzobon (Foto: Redes sociais)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA onda de violência que assola Votuporanga e região nos últimos dias segue fazendo vítimas. Desta vez, um homem de 36 anos de idade, identificado como Luis Fernando Correia, foi assassinado com dois tiros no peito, na noite desta quarta-feira (16), rua Antônio Galera Lopes, no bairro Pozzobon, zona Norte da cidade.De acordo com os registros policiais, o crime ocorreu por volta das 21h11. Na ocasião, a mãe de Luis, que reside na mesma casa que ele, ouviu disparos de arma de fogo e correu para ver o que estava acontecendo, oportunidade em que encontrou o filho caído no quarto, todo ensanguentado.A Polícia Militar foi acionada, assim como unidades do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros, mas ao chegarem no local, os socorristas confirmaram que o homem já estava sem vida. Imediatamente diligências foram iniciadas em busca do autor do crime, mas, até o momento, ninguém foi preso.A Polícia Técnico-Científica foi chamada para periciar o local e apontar possíveis pistas que possam levar ao suspeito, assim como a Polícia Civil, que já iniciou as investigações para identificar as motivações do crime e assim chegar aos possíveis autores. Câmeras de vigilância do bairro também serão analisadas.Este é o quarto crime violento registrado em Votuporanga e região em menos de um mês. Neste intervalo já foram registrados um caso de cárcere privado e tortura de uma mulher em Cosmorama; o esfaqueamento de um homem após uma briga de bar em Votuporanga, na Chácara das Paineiras; o latrocínio dos irmãos Roberto e Gilberto Sato; e o assassinato e mutilação Nilton Vieira, em Américo de Campos; sem contar os vários casos de violência doméstica.Além da violência, todas essas ocorrências também têm em comum o fato de que os autores já foram identificados e presos pela polícia. Tal estatística tende a se repetir, em mais esse caso, diante da eficiência reconhecida do trabalho policial no município.