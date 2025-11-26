Acidente ocorreu no Jardim Palmeiras I, na zona Sul da cidade

publicado em 02/12/2025

Foto: A Cidade

Um ciclista, de aproximadamente 40 anos de idade, ficou gravemente ferido após ser atropelado por um ônibus do transporte coletivo de Votuporanga. O acidente ocorreu na noite desta terça-feira (2) na esquina das ruas Joaquim Franco Garcia e Domingos Mega, no Jardim Palmeiras I, zona Sul da cidade.

Conforme apurado pelo A Cidade no local do acidente, a vítima seguia com sua bicicleta pela rua Joaquim Franco Garcia quando, segundo testemunhas, furou o sinal de "Pare" e acabou sendo atropelado.

Com o impacto, o ciclista foi lançado ao chão e as rodas do veículo passaram por cima de seu corpo, o que resultou em diversos ferimentos graves, inclusive fraturas expostas. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e se deslocou rapidamente para o local, onde prestou os primeiros socorros.

Após os primeiros atendimentos, a vítima foi levada às pressas para a Santa Casa de Votuporanga. Seu estado de saúde é considerado crítico.

A Polícia Militar foi chamada, fez o registro da ocorrência e preservou o local até a chegada da perícia. As circunstâncias do acidente agora serão investigadas pela Polícia Civil.

Franclin Duarte