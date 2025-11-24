Eventos de final de ano celebram o novo momento do empreendimento sob nova administração

publicado em 03/12/2025

Foto: Divulgação

O Ipê Park Hotel, localizado na Rodovia Washington Luiz (SP-310), KM 428, em São José do Rio Preto, vive uma nova etapa em sua história. Sob nova administração, o empreendimento — que conta com 121 apartamentos e é pet friendly — segue em ritmo acelerado nos preparativos do Natal Ipê Park, no dia 24 de dezembro, e do Réveillon Ipê Park, que será no dia 31 de dezembro.Entre as modernizações em andamento nesta nova fase estão os enxovais renovados, novos aparelhos de ar-condicionado, instalação de uma moderna academia e um playground de grande porte, reforçando a proposta do Ipê Park Hotel de oferecer mais conforto e lazer ao público. Para quem deseja unir hospedagem e celebração, o hotel disponibiliza diárias a partir de R$ 220, válidas para o período das duas festas de fim de ano.Segundo Luane Oliveira, responsável pela nova administração do Ipê Park Hotel, o momento é de reencontro com a tradição e a singularidade do empreendimento. “Estamos resgatando a essência do Ipê Park Hotel, oferecendo eventos acolhedores, de qualidade e com múltiplas experiências aos visitantes”, afirma Luane, que também administra o Firenze Hotel, em Votuporanga.Natal Ipê ParkPensado para promover uma noite de convivência entre famílias e amigos, o Natal Ipê Park contará com ceia completa, em sistema open bar e open food, disponível no primeiro lote por R$ 400 por pessoa. Quem desejar viver a experiência completa pode optar pelo pacote que reúne o convite da festa com as diárias de hospedagem.A programação inclui a chegada do Papai Noel e shows com o cantor Ratto e a banda Magicantos. Um dos destaques será o Espaço Kids, que terá videogames, oficinas criativas e barracas para dormir em estilo acampamento — garantindo diversão e encantamento às crianças enquanto os pais aproveitam a noite com tranquilidade.Réveillon Ipê ParkO tradicional Réveillon Ipê Park une musicalidade, animação e tranquilidade para receber 2026 com boas energias. Os ingressos para a festa da virada, também em sistema open bar e open food, estão disponíveis no primeiro lote por R$ 500 por pessoa. O hotel oferece ainda pacotes que combinam hospedagem e ingresso para o evento.A noite será animada pelo sertanejo Caio Marques, pelo axé da banda Axé Dona Encrenca e pelo pop rock da GPlay, além de menu variado, bebidas geladas e queima de fogos, criando o clima ideal para celebrar a chegada do novo ano.“Nosso propósito é proporcionar experiências verdadeiramente inesquecíveis nesta nova fase do Ipê Park Hotel. Cada detalhe foi pensado para que o Natal e o Réveillon 2026 entreguem boa música, gastronomia de qualidade e momentos emocionantes para famílias e amigos”, destaca Paulo Torres, da Ecoa Eventos. Para mais informações e reservas, o atendimento está disponível pelo telefone (17) 3266-9500.