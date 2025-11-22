Colisão entre Fiesta e Corolla deixa dois feridos leves na esquina da Amazonas com a Paraíba

publicado em 01/12/2025

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brMesmo após a instalação de radar semafórico, para flagrar quem fura o sinal vermelho, a imprudência continua a fazer vítimas no cruzamento que já ficou conhecido como um dos “campeões” de acidentes em Votuporanga. Trata-se da esquina da rua Amazonas com a Paraíba, ne região central da cidade, que, na tarde desta segunda-feira (1º), registrou mais uma batida.Desta vez, a colisão envolveu um Ford/Fiesta, conduzido por um homem, e um Toyota/Corolla, dirigido por uma mulher. Conforme os registros policiais, o Fiesta seguia pela rua Amazonas, quando, por motivos a serem esclarecidos pelas investigações, colidiu com o outro veículo, que trafegava pela rua Paraíba.Com o impacto, a condutora do Corolla perdeu o controle da direção, o carro rodou e foi parar na contramão da rua Paraíba. Apesar da violência do impacto, a mulher e o homem que se envolveram no acidente sofreram apenas ferimentos leves e não correm risco de morte.A Polícia Militar foi acionada e fez o registro do boletim de ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil, que agora deve analisar as imagens do radar da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança para apontar as responsabilidades pelo acidente.O cruzamento entre as ruas Amazonas e Paraíba, na região central de Votuporanga, já é apontado por motoristas como um dos trechos mais perigosos do trânsito no município. Mesmo com um conjunto de semáforos que controla o tráfego entre as vias, e desde abril radares semafóricos, só neste de ano foram registradas pelo menos sete batidas no local, sendo que duas delas resultaram em feridos graves.