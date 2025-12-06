“Fiquei muito feliz, porque eu nunca tinha ganhado nada em sorteio", contou

publicado em 08/12/2025

Em Votuporanga, mulher de 34 anos ganha Honda Biz da Ação Solidária (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Arena Plínio Marin recebeu, no último sábado (6), mais de duas mil pessoas para prestigiar o 1º Futebol Solidário, iniciativa promovida pelo Rotary Club com o apoio da Prefeitura de Votuporanga.O ingresso simbólico foi 1 litro de leite e resultou em 1.066 litros arrecadados, além de mais de 20 quilos de alimentos não perecíveis, já encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade para distribuição às entidades assistenciais do município.A presidente do Fundo Social, Rose Seba, destacou a força da comunidade votuporanguense. “Cada pessoa que esteve na Arena fez mais do que torcer: fez o bem. Essas doações chegam como esperança para muitas famílias. Somos profundamente gratos por esse gesto coletivo de amor e solidariedade”, falou.O prefeito Jorge Seba também celebrou a participação expressiva do público. “Ver a Arena cheia por um propósito tão nobre mostra o quanto Votuporanga tem um coração gigante. O evento uniu esporte e amor ao próximo, e é essa união que torna nossa cidade cada vez mais forte e acolhedora.”O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, analisa que o evento aproximou as pessoas e gerou impacto social. “A arrecadação foi grandiosa e o resultado em campo também: um jogo bonito, vibrante e com propósito”, disse.Para o presidente do Rotary Club, André Nascimento, quem venceu mesmo foi a solidariedade. “O Futebol Solidário nasce para unir Votuporanga em torno de um propósito maior. Cada pessoa que prestigiou o evento ajudou diretamente quem mais precisa. É um momento de celebrar o esporte, a generosidade e a força da nossa população”, frisou.Dentro do campo, um jogo emocionante entre os grandes jogadores do futebol brasileiro, como o Craque Neto, Veloso, Galeano, Thiago Ribeiro, MacLaren, André Cunha e Rosiney contra os atletas de Votuporanga. O placar final foi de 7x4 para as estrelas do futebol. A narração foi de Rogério de Assis, da tradicional coluna esportiva “As balas do canhão”, e o árbitro da partida foi Oscar Roberto de Godoy.Após o jogo foi sorteada uma Honda Biz 0 km da campanha Ação Solidária, iniciativa conjunta do Rotary Club e do Fundo Social de Solidariedade. A ganhadora foi Gislaine Carina Moreira Oliveira, moradora de Américo de Campos. Aos 34 anos, professora da rede municipal, ela contou que o prêmio chegou em ótima hora.Gislaine é casada, mãe de uma menina de 10 anos, e participou do sorteio após doar R$ 10 para a Associação Beneficente Irmã Elvira, recebendo dois cupons.“Fiquei muito feliz, porque eu nunca tinha ganhado nada em sorteio. Estou até agora sem acreditar”, destacou. Após o anúncio, Gislaine disse que começou a receber inúmeras ligações de amigos e conhecidos de Américo de Campos que estavam na Arena acompanhando o jogo. “Foi emocionante”, vibrou.