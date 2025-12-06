Em Votuporanga, mulher de 34 anos ganha Honda Biz da Ação Solidária (Foto: Prefeitura de Votuporanga)
A Arena Plínio Marin recebeu, no último sábado (6), mais de duas mil pessoas para prestigiar o 1º Futebol Solidário, iniciativa promovida pelo Rotary Club com o apoio da Prefeitura de Votuporanga.
O ingresso simbólico foi 1 litro de leite e resultou em 1.066 litros arrecadados, além de mais de 20 quilos de alimentos não perecíveis, já encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade para distribuição às entidades assistenciais do município.
A presidente do Fundo Social, Rose Seba, destacou a força da comunidade votuporanguense. “Cada pessoa que esteve na Arena fez mais do que torcer: fez o bem. Essas doações chegam como esperança para muitas famílias. Somos profundamente gratos por esse gesto coletivo de amor e solidariedade”, falou.
O prefeito Jorge Seba também celebrou a participação expressiva do público. “Ver a Arena cheia por um propósito tão nobre mostra o quanto Votuporanga tem um coração gigante. O evento uniu esporte e amor ao próximo, e é essa união que torna nossa cidade cada vez mais forte e acolhedora.”
O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, analisa que o evento aproximou as pessoas e gerou impacto social. “A arrecadação foi grandiosa e o resultado em campo também: um jogo bonito, vibrante e com propósito”, disse.
Para o presidente do Rotary Club, André Nascimento, quem venceu mesmo foi a solidariedade. “O Futebol Solidário nasce para unir Votuporanga em torno de um propósito maior. Cada pessoa que prestigiou o evento ajudou diretamente quem mais precisa. É um momento de celebrar o esporte, a generosidade e a força da nossa população”, frisou.
Dentro do campo, um jogo emocionante entre os grandes jogadores do futebol brasileiro, como o Craque Neto, Veloso, Galeano, Thiago Ribeiro, MacLaren, André Cunha e Rosiney contra os atletas de Votuporanga. O placar final foi de 7x4 para as estrelas do futebol. A narração foi de Rogério de Assis, da tradicional coluna esportiva “As balas do canhão”, e o árbitro da partida foi Oscar Roberto de Godoy.
Sorteio da campanha Ação Solidária
Após o jogo foi sorteada uma Honda Biz 0 km da campanha Ação Solidária, iniciativa conjunta do Rotary Club e do Fundo Social de Solidariedade. A ganhadora foi Gislaine Carina Moreira Oliveira, moradora de Américo de Campos. Aos 34 anos, professora da rede municipal, ela contou que o prêmio chegou em ótima hora.
Gislaine é casada, mãe de uma menina de 10 anos, e participou do sorteio após doar R$ 10 para a Associação Beneficente Irmã Elvira, recebendo dois cupons.
“Fiquei muito feliz, porque eu nunca tinha ganhado nada em sorteio. Estou até agora sem acreditar”, destacou. Após o anúncio, Gislaine disse que começou a receber inúmeras ligações de amigos e conhecidos de Américo de Campos que estavam na Arena acompanhando o jogo. “Foi emocionante”, vibrou.