Iniciativa foi promovida pelo Rotary Club de Votuporanga em parceria com o Fundo Social para auxiliar as entidades assistenciais do município

publicado em 08/12/2025

Votuporanga se une em gesto de solidariedade e arrecada mais de mil litros de leite no 1º Futebol Solidário (Foto: Comunicação e Marketing Unifev)

A Arena Plínio Marin recebeu, no último sábado (6/12), mais de duas mil pessoas para prestigiar o 1º Futebol Solidário, iniciativa promovida pelo Rotary Club com o apoio da Prefeitura de Votuporanga.



O ingresso simbólico foi 1 litro de leite e resultou em 1.066 litros arrecadados, além de mais de 20 quilos de alimentos não perecíveis, já encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade para distribuição às entidades assistenciais do município.



A presidente do Fundo Social, Rose Seba, destacou a força da comunidade votuporanguense. “Cada pessoa que esteve na Arena fez mais do que torcer: fez o bem. Essas doações chegam como esperança para muitas famílias. Somos profundamente gratos por esse gesto coletivo de amor e solidariedade”, falou.



O prefeito Jorge Seba também celebrou a participação expressiva do público. “Ver a Arena cheia por um propósito tão nobre mostra o quanto Votuporanga tem um coração gigante. O evento uniu esporte e amor ao próximo, e é essa união que torna nossa cidade cada vez mais forte e acolhedora.”



O secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari, analisa que o evento aproximou as pessoas e gerou impacto social. “A arrecadação foi grandiosa e o resultado em campo também: um jogo bonito, vibrante e com propósito”, disse.



Para o presidente do Rotary Club, André Nascimento, quem venceu mesmo foi a solidariedade. “O Futebol Solidário nasce para unir Votuporanga em torno de um propósito maior. Cada pessoa que prestigiou o evento ajudou diretamente quem mais precisa. É um momento de celebrar o esporte, a generosidade e a força da nossa população”, frisou.



Dentro do campo, um jogo emocionante entre os grandes jogadores do futebol brasileiro, como o Craque Neto, Veloso, Galeano, Thiago Ribeiro, MacLaren, André Cunha e Rosiney contra os atletas de Votuporanga. O placar final foi de 7x4 para as estrelas do futebol. A narração foi de Rogério de Assis, da tradicional coluna esportiva “As balas do canhão”, e o árbitro da partida foi Oscar Roberto de Godoy.