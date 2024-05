A iniciativa atua em Votuporanga há mais de dois anos, sendo promovida em parceria entre Polícia Ambiental, Prefeitura e Saev Ambiental

publicado em 21/05/2024

Com a nova equipe o município ganha um acréscimo de 30% no policiamento rural; ampliação foi definida em reunião no gabinete (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito Jorge Seba participou de uma reunião em seu gabinete para tratar sobre a ampliação da Atividade Delegada Ambiental. Atualmente, o policiamento rural abrange mais de 1.300 propriedades rurais do município. A iniciativa atua em Votuporanga há mais de dois anos, sendo promovida em parceria entre Polícia Ambiental, Prefeitura e Saev Ambiental.

Estiveram presentes na reunião o superintendente da Saev Ambiental, Gustavo Vilela; a tenente da Polícia Ambiental, Sarah de Carvalho Barbosa, acompanhada do cabo Tadame; o secretário da Transparência, Edison Marco Caporalin.

“Com certeza essa é uma ótima notícia, conseguimos mais uma equipe de policiais para realizar o patrulhamento rural, essa ampliação resulta em um acréscimo de 30% no policiamento rural. Com o reforço no número de viaturas, fortalecemos o trabalho de prevenção e combate de crimes e também de práticas de descarte irregular de lixo, além das ações preventivas contra incêndios, muito comum neste período por conta da estiagem”, explica a tenente.