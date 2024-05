Autor dos disparos seria o pai do outro garoto envolvido na discussão; vítima foi transferida em estado grave para o HB

publicado em 31/05/2024

O crime ocorreu na rua Rachid Homsi, no Jardim Canaã; autor dos disparos é o pai de um dos adolescentes e ainda não foi localizado (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

Uma briga entre dois adolescentes terminou com o pai de um deles baleado na cabeça na noite de quarta-feira (29), em Votuporanga. O crime ocorreu na rua Rachid Homsi, bairro Jardim Canaã, e o autor dos disparos seria o responsável pelo outro garoto envolvido na confusão.

De acordo com o apurado, por motivos que ainda estão em investigação, os dois menores teriam iniciado uma briga nas proximidades da feira noturna do bairro Colinas e a discussão se estendeu até à casa de um deles, na rua Rachid Homsi. Supostamente para defender o filho, o pai de um dos meninos se envolveu na confusão e, com isso, o responsável pelo outro garoto também.

Em meio às discussões, um deles sacou uma arma e efetuou dois disparos, que atingiram o rosto e a cabeça da vítima, identificada pelas iniciais O.J.S., de 54 anos. Após atirar, o autor do crime fugiu e, até o momento, não foi localizado pela Polícia Militar.

A vítima foi socorrida às pressas por familiares até o Hospital do Pozzobon, de onde, posteriormente, foi transferido para a Santa Casa de Votuporanga. Após receber os cuidados emergenciais ele foi encaminhado para o Hospital de Base de São José do Rio Preto, por volta das 4h do feriado de Corpus Christi, por conta da gravidade do caso.