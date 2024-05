O crime aconteceu no bairro João Paulo II e agora é investigado pela polícia como tentativa de homicídio.

publicado em 21/05/2024

A vítima, de 26 anos, foi encontrada em um terreno baldio com mais de dez ferimentos provocados por golpes de faca (Foto: Reprodução)

Franclin Duarte

Um rapaz, de 26 anos, foi encontrado com ferimentos graves após ser atingido por pelo menos dez facadas durante uma briga em São José do Rio Preto. O crime aconteceu no bairro João Paulo II e agora é investigado pela polícia como tentativa de homicídio.

De acordo com a polícia, a vítima foi encontrada por volta das 23h em um terreno baldio. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminhou o jovem para a Santa Casa de Rio Preto, onde permanece internado em estado grave.

Apesar de estar consciente, a vítima não conseguiu fornecer informações sobre o crime às autoridades. A faca utilizada no ataque não foi encontrada no local.