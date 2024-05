A mulher foi abordada por policiais na saída do trabalho e presa em flagrante

publicado em 29/05/2024

Com a mulher foram encontradas duas porções de maconha e uma de cocaína (Foto: Divulgação Polícia Civil)

Thábata Waideman

Estagiária sob supervisão

thabata@acidadevotuporanga.com.br

A Polícia Civil de São José do Rio Preto prendeu a mulher de 41anos em flagrante por tráfico de drogas, como suspeita de armazenar drogas para o filho, que foi preso no último sábado (25). Segundo a polícia, parte da droga encontrada com o jovem levantou a suspeita que o restante dos entorpecentes estaria em posse da mãe.

Na sequencia da operação, a polícia abordou a mulher, que trabalha em um hospital da zona sul de São José do Rio Preto e com ela foram encontradas duas porções de crack e uma de cocaína. A mãe confessou que estava com as drogas que eram de posse do filho na bolsa porque iria entregar para outro traficante da cidade.