A ocorrência começou com acusações de violência doméstica e tentativa de estupro, mas terminou com a apreensão de cerca de 600 gramas de cocaína e três pessoas encaminhadas à delegacia

publicado em 27/05/2024

Uma denúncia de tentativa de estupro e violência doméstica terminou com a apreensão de 600 gramas de cocaína em Jales (Foto: Divulgação)

Franclin Duarte

A Polícia Militar de Jales deteve uma família inteira do município por tráfico de drogas, neste final de semana. A ocorrência começou com acusações de violência doméstica e tentativa de estupro, mas terminou com a apreensão de cerca de 600 gramas de cocaína e três pessoas encaminhadas à delegacia.

De acordo com a polícia, os militares foram acionados para uma ocorrência na Rua Vinte e Quatro, bairro Vila Aparecida, onde encontravam-se a adolescente I. P. M., o irmão M. R., a senhora L. S., além de um amigo identificado como G. J. B. Aos policiais a garota declarou que seu irmão, M. R., havia chegado na residência, a agredido fisicamente e quebrado a porta da cozinha. Ela também afirmou que, em data anterior, ele havia tentado estuprá-la.

A adolescente relatou ainda aos policiais que seu irmão possuía cocaína na casa. Uma busca no local revelou meia peça da droga (aproximadamente 600 gramas) escondida sob o colchão, no quarto de M. R. Ao receber voz de prisão, o acusado afirmou que a droga pertencia a sua irmã e ao amigo dela, G. J. B.