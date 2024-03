Uma ação conjunta entre as Polícias Militares de Ouroeste e Guarani d’Oeste resultou na prisão de quatro homens em flagrante por furto qualificado e receptação culposa na tarde de anteontem

publicado em 07/03/2024

Após um furto a uma residência em construção na cidade de Ouroeste na terça-feira (5), as equipes da PM iniciaram as buscas (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Após um furto a uma residência em construção na cidade de Ouroeste na terça-feira (5), as equipes da PM iniciaram as buscas e obtiveram informações sobre o paradeiro do autor do crime, R.C.da S., um egresso do sistema prisional por tráfico de drogas.

Na tarde de anteontem, a equipe de Guarani d’Oeste abordou R. em flagrante com parte dos materiais furtados. Em seguida, as equipes de Ouroeste localizaram os receptadores W.J.S., M.A.dos R. e J.C.B.