publicado em 06/03/2024

(Foto: Comunicação Social 16º BPM/I)

Hoje (06), Policiais Militares do 16° Batalhão de Policia Militar do Interior foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica na cidade de Votuporanga/SP.Ao chegarem ao local, os Policiais Militares se depararam com um homem exaltado, portando uma arma de fogo e forçando sua esposa a entrar em um veículo, chegando até mesmo a agredi-la fisicamente. Com rápida intervenção, os Policiais Militares conseguiram resgatar a mulher, porém o marido adentrou o veículo e dirigiu até sua residência, onde infelizmente tirou a própria vida.O homem, que já havia sido preso pela Polícia Militar no último dia 24 por disparo de arma de fogo, foi posteriormente liberado. Ele possuía histórico de porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal.Felizmente, a mulher agredida está em boas condições de saúde após sofrer lesões corporais.A Polícia Militar reforça seu compromisso em combater a violência doméstica e garantir a segurança da população.