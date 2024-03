A investigação, que vinha sendo realizada há algum tempo, descobriu que os suspeitos utilizavam um imóvel exclusivamente para o preparo e a venda de entorpecentes

publicado em 07/03/2024

A investigação apurou que ambos utilizavam a casa exclusivamente para o preparo e venda de drogas (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Fernanda Cipriano

Dois envolvidos com o tráfico de drogas em Macaubal foram presos pela Polícia Civil anteontem. A investigação apurou que ambos utilizavam a casa exclusivamente para o preparo e venda de drogas.

Ontem, dia 5, a Polícia Civil de Macaubal prendeu dois indivíduos envolvidos com o tráfico de drogas na região. A investigação, que vinha sendo realizada há algum tempo, descobriu que os suspeitos utilizavam um imóvel exclusivamente para o preparo e a venda de entorpecentes.

De acordo com as informações fornecidas pela polícia, após constatarem transações suspeitas envolvendo os acusados, que já eram bastante conhecidos nos meios policiais da localidade, os agentes policiais realizaram uma incursão coordenada.

Durante a ação, um dos suspeitos foi abordado e encontrado com 14 pedras de crack, todas destinadas à comercialização em um reduto de traficantes de viciados. Em seguida, o segundo suspeito foi abordado em sua residência, onde foram encontradas diversas pedras de crack, ainda em forma bruta, além de 15 pedras de crack com as mesmas características daquelas apreendidas com o comparsa.

Além das drogas, os policiais também apreenderam dinheiro, petrechos para acondicionar as drogas e telefones celulares. A dupla criminosa foi autuada por tráfico e associação criminosa pelo delegado Fabrício Goulart Boschilia.

O dono do imóvel em que era praticado o tráfico também foi indiciado pela polícia. Segundo as investigações, ele cedia o espaço exclusivamente para o comércio e consumo de drogas. O proprietário já havia sido preso anteriormente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas e havia ganhado liberdade assistida há pouco tempo.