O grupo agia criando perfis falsos de agência de modelos no Instagram, atraindo as vítimas com a promessa de altos pagamentos por vídeos de conteúdo erótico e sensual

publicado em 15/03/2024

Vítimas eram aliciadas para produzirem vídeos sensuais com promessas de altos pagamentos (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Fernanda Cipriano

Uma operação policial desencadeada pelo Distrito Federal, com o apoio do GOE (Grupo de Operações Especiais) de São José do Rio Preto, resultou na desarticulação de uma quadrilha envolvida em um esquema criminoso que enganava jovens modelos e influenciadoras.

A operação, denominada “Trap”, teve início em Samambaia, no Distrito Federal, onde a quadrilha foi desmantelada. O grupo agia criando perfis falsos de agência de modelos no Instagram, atraindo as vítimas com a promessa de altos pagamentos por vídeos de conteúdo erótico e sensual.

As vítimas eram induzidas a enviar cópias de documentos pessoais e vídeos eróticos, sob a falsa promessa de que receberiam quantias milionárias. Após a produção dos vídeos, as vítimas eram informadas de que um suposto cliente interessado em uma videochamada erótica não pagaria pelo serviço prestado, alegando insatisfação com o conteúdo.

O golpe se completava quando as vítimas recebiam os próprios vídeos, acompanhados de ameaças de exposição nas redes sociais caso não pagassem determinadas quantias. Algumas vítimas chegaram a ser coagidas a ter relações sexuais com terceiros mediante fraude.

Durante a operação, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em diversas localidades, incluindo Ceilândia e Gama, no Distrito Federal, Jaboatão dos Guararapes em Pernambuco, além de São Paulo e Rio Preto, em São Paulo.

Uma das vítimas da quadrilha foi localizada em São José do Rio Preto, em São Paulo. A mulher, que não teve sua identidade revelada, confirmou ter sido enganada pelo grupo e foi convidada a prestar depoimento na Divisão Especializada em Investigações Criminais (DEIC).