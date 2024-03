O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (6) na rua Nassif Miguel, no bairro Pozzobon

publicado em 06/03/2024

O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (6) na rua Nassif Miguel, no cruzamento com a rua Humberto Côrrea Bonetti (Foto: A Cidade)

*Colaborou Franclin Duarte do local

Fernanda Ciprianofernanda@acidadevotuporanga.com.brUm empresário morreu em Votuporanga após agredir a esposa e ser cercado pela polícia. O caso aconteceu na manhã desta quarta-feira (6) na rua Nassif Miguel, no cruzamento com a rua Humberto Côrrea Bonetti no bairro Pozzobon, zona Norte do município.De acordo com as informações apuradas pela reportagem no local, a polícia inicialmente foi acionada por uma mulher que relatou ter sido agredida e ameaçada de morte pelo seu companheiro. A mulher relatou aos militares que ele estava armado no momento das ameaças.A Polícia então, diante das informações, foi atrás do local indicado, o homem fugiu e se isolou em uma casa na rua Nassif Miguel. Com o apoio do Baep (Batalhão de Ações Especiais), que estava no local, foram iniciadas as negociações para que ele se entregasse, mas em certo momento ele parou de responder.Foi então que as equipes entraram na residência e encontraram o empresário já morto. Ele teria atirado contra a própria vida. Identificado apenas como César, ele seria empresário do ramo alimentício na zona Norte da cidade.A Polícia Militar esteve no local isolando a cena, a Perícia já iniciou os trabalhos de coleta das evidências e o caso será investigado pela Polícia Civil de Votuporanga.