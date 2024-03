As autoridades receberam informações sobre a localização do suspeito, motivando o deslocamento para a rua das Siriemas, no Jardim Araguaia

publicado em 07/03/2024

As autoridades receberam informações sobre a localização do suspeito, motivando o deslocamento para a rua das Siriemas, no Jardim Araguaia (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A Polícia Ambiental desencadeou a Operação Impacto com a captura de um indivíduo procurado pela justiça. As autoridades receberam informações sobre a localização do suspeito, motivando o deslocamento para a rua das Siriemas, no Jardim Araguaia.

Ao abordar "C.U.M.A.", os agentes explicaram o motivo da presença e realizaram uma pesquisa criminal, que revelou a existência de um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal do Foro de Fernandópolis.

O infrator estava sendo procurado pelos crimes de posse irregular de arma de fogo, conforme o artigo 12 da Lei 10826/03, e tráfico de entorpecentes, de acordo com o artigo 33, § 4º da Lei 11343/06, com pena imposta de 9 anos em regime fechado.