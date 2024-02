Os policiais militares de Votuporanga tiraram de circulação das ruas porções de maconha, ecstasy e também cocaína durante a folia

publicado em 14/02/2024

Uma das ocorrências foi nas proximidades de um evento que teve na cidade e outro na avenida 9 de julho (Fotos: Polícia Militar)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de Votuporanga realizou um verdadeiro limpa contra o tráfico de drogas durante a folia de Carnaval. Nos dias de festa, os policiais militares tiraram de circulação das ruas, porções de maconha, ecstasy e também cocaína. Uma das ocorrências foi nas proximidades de um evento que teve na cidade e outro na avenida 9 de julho.

O primeiro flagrante aconteceu durante o domingo (11), os policiais militares faziam patrulhamento pela cidade, quando na Praça Nozomu Abe, avenida 9 de Julho cruzamento com a rua Aristídes Gallo, a equipe de Força Tática viu um homem, conhecido nos meios policiais por envolvimento em roubos e tráfico de drogas, tentando fugir ao notar a presença policial.

Após breve perseguição, o suspeito foi contido. Com ele, foi encontrada uma sacola contendo várias porções de Maconha, as quais admitiu estar vendendo. O indivíduo, recém-saído do sistema prisional, recebeu voz de prisão por Tráfico de Drogas, sendo conduzido à Central da Polícia Civil, onde permaneceu detido, à disposição da Justiça, e sua motocicleta foi recolhida por prática criminosa.

Já o outro flagrante foi na madrugada da terça-feira (13), nas proximidades do evento Play Votu, na cidade, onde os policiais fizeram a abordagem de um homem por venda de drogas. A ação ocorreu após solicitação de seguranças do evento, que informaram sobre a atividade suspeita do homem.

O suspeito foi localizado pelos policiais enquanto entregava algo a outro indivíduo. Após abordagem e busca pessoal, foram encontrados com ele 39 comprimidos de Ecstasy, 4 porções de cocaína, 1 celular e R$ 115 em dinheiro. O segundo indivíduo conseguiu fugir.

Após receberem informações sobre a possibilidade de mais entorpecentes na casa do suspeito, os policiais realizaram uma diligência e encontraram mais 34 comprimidos de Ecstasy, 1 porção de cocaína, 2 porções pequenas e 1 porção grande de maconha, além de uma balança de precisão, apetrechos para embalo de drogas e R$ 1.050,00 em notas diversas.