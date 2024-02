De acordo com o delegado, as investigações ainda estão no início e o inquérito não foi fechado

publicado em 29/02/2024

Delegado Marco Aurélio da Silva Tirapelli é quem coordena as investigações no 1º DP (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

O delegado titular do 1º DP (Delegacia de Polícia), Marco Aurélio da Silva Tirapelli, reuniu a imprensa na quarta-feira (28) pela tarde para trazer os detalhes iniciais da investigação do assassinato de Gustavo Caporalini. Ficou confirmada a motivação como passional e revelou ainda que Rodrigo Marques e sua ex-companheira estavam em processo de separação há 40 dias.

De acordo com o delegado, as investigações ainda estão no início e o inquérito não foi fechado. No momento foram ouvidos os familiares de Gustavo e a mulher com quem a vítima se relacionou. Por meio destes depoimentos foi possível pontuar como se deu o relacionamento entre as partes.

“Ele [Rodrigo] não estava mais residindo na casa, estava com a mãe. A ex-esposa estava na casa que era deles com as duas filhas que eles tinham desse relacionamento e eles resolveram vender a casa, foi aí que o Gustavo, como corretor, entrou na história. Segundo ela, o casamento [com Rodrigo] já tinha acabado e eles já vinham constituindo advogados para realizar a separação do casal. O Gustavo entrou como corretor da venda da casa para a divisão dos bens e nesse contato com ela, eles começaram a conversar, e segundo ela, começaram a ter um relacionamento a cerca de duas semanas”, relatou dr. Marco.

Mesmo sendo pouco tempo de relacionamento entre a mulher e Gustavo, ela relatou que eles teriam optado por não deixar público até a finalização dos trâmites do divórcio. Além disso, o delegado confirmou também que antes da morte da vítima, Rodrigo realmente tinha ido à casa da mulher para agredi-la.