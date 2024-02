O caso aconteceu em setembro de 2018 e a sentença publicada recentemente pela juíza da 1ª Vara Criminal de Votuporanga

publicado em 20/02/2024

Fernanda Cipriano

Um motorista que foi flagrado embriagado e que causou um acidente no Centro de Votuporanga foi condenado pela juíza da 1ª Vara Criminal, dra. Gislaine de Brito Faleiros Vendramini. O caso aconteceu em setembro de 2018 e a sentença foi proferida recentemente.

De acordo com o processo, na madrugada do dia dos fatos, os motoristas de um Toyota/Corolla e um GM/Monza seguiam pela rua Itacolomi, no sentido bairro-centro, quando o homem que estava no Corolla parou no cruzamento com a rua São Paulo, aguardando um outro carro fazer a rotatória e na sequência foi atingido na traseira pelo motorista, identificado como C. D. A. , do Monza.

Nas proximidades do local da batida, tem um posto desativado e o condutor do Corolla parou o carro para conversar com o dono carro que bateu na traseira. Ele começou a conversar com o motorista do Monza, que apresentava sinais visíveis de embriaguez e acionou a polícia. Ambos fizeram testes, deu positivo apenas o do homem que provocou o acidente e foi conduzido à delegacia. O prejuízo do dono do Corolla não foi ressarcido.