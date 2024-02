O caso aconteceu no bairro Pozzobon, na madrugada do domingo (18), ele foi preso com uma faca e alegou que queria ver o filho

publicado em 20/02/2024

O caso aconteceu no bairro Pozzobon, na madrugada do domingo (18), em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um homem foi preso pela Polícia Militar de Votuporanga no momento em que estava em frente da casa da ex-companheira e tentava invadir. O caso aconteceu no bairro Pozzobon, na madrugada do domingo (18), ele foi preso com uma faca e alegou que queria ver o filho.

De acordo com a ocorrência, a polícia foi acionada por meio do 190 para atender uma ocorrência de ameaça. O homem, identificado como E.M.D.A, estava em frente a casa de sua ex-companheira e escondia uma faca embaixo do pé, ele disse aos policiais que estava ali porque queria ver seu filho.

A vítima, identificada como C.N.T.E.S., disse aos policiais que desde a sexta-feira o homem a ameaça de morte e que só não conseguiu entrar na casa, porque deixou tudo trancado. A mulher disse que o homem dizia frases em que a ameaçava a cortar o pescoço dela.