A ação aconteceu após a equipe da Força Tática da Polícia Militar abordar o motorista por ter ultrapassado um sinal vermelho na Avenida Afonso Cáfaro

publicado em 19/02/2024

A ação aconteceu após a equipe da Força Tática da Polícia Militar abordar o motorista por ter ultrapassado um sinal vermelho (Foto: Polícia Militar)

Fernanda Cipriano

Um homem foi preso em flagrante por porte ilegal de armas em Fernandópolis, no fim de semana. A ação aconteceu após a equipe da Força Tática da Polícia Militar abordar o motorista por ter ultrapassado um sinal vermelho na Avenida Afonso Cáfaro.

Durante a abordagem, os policiais não encontraram nada ilícito com o homem, mas ao realizar uma revista no veículo, localizaram dez munições intactas de calibre 380 na porta do motorista e uma pistola Taurus PT 938, calibre 380, municiada e carregada com dez munições no carregador e uma na câmara, no console central.

Questionado sobre mais armas, o homem confessou que em sua residência havia um revólver de calibre 38 e outras munições. Os policiais foram até a casa indicada e encontraram o revólver, com a numeração suprimida, além de 39 munições intactas de calibre 380, 19 munições intactas de calibre 38 e três munições deflagradas do calibre 38.