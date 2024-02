A prisão foi feita pela DDM (Delegacia da Mulher) de Votuporanga, na tarde de quarta-feira (14), na zona Norte da cidade

publicado em 15/02/2024

A prisão ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (14), no Loteamento São Vicente de Paulo (Foto: Divulgação/Polícia Civil)

Fernanda Cipriano

A Polícia Civil de Votuporanga, por meio da DDM (Delegacia da Mulher), realizou a prisão de um homem que descumpriu uma medida protetiva na cidade. A prisão ocorreu no início da tarde desta quarta-feira (14), no Loteamento São Vicente de Paulo, na zona Norte do município.

De acordo com a ocorrência, o homem, identificado como E.S.P., de 34 anos, agrediu a sua companheira em datas anteriores e por meio desses problemas, ela conseguiu uma medida protetiva contra o seu agressor. Mesmo com a limitação, ele não parou de ameaçar e rondar a casa da mulher, que voltou a noticiar o caso para a polícia.

Diante da denúncia, a Delegacia da Mulher de Votuporanga requereu ao juiz um mandado de prisão para esse homem que vinha descumprindo o que tinha sido imputado. Diante disso, a Polícia Civil partiu em busca do homem.