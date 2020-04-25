Inaugurada na última quinta-feira(18), a S4F, Seu Carro Novo por assinatura, fica na avenida João Gonçalves Leite, 4.686
Votuporanga recebeu uma novidade que promete transformar a forma como os moradores acessam veículos na cidade: a inauguração da S4F, a primeira empresa de carro por assinatura da cidade. De propriedade de Tiago Del Nero, empresário com ampla experiência no ramo de automóveis e também proprietário da Celebra Veículos, a empresa chega para oferecer uma alternativa moderna entre o aluguel tradicional e a compra de veículos. O serviço de carro por assinatura permite que o cliente “alugue” um veículo mediante o pagamento de uma mensalidade fixa, oferecendo mais flexibilidade e conveniência. “Aqui você escolhe o veículo zero quilômetro dos seus sonhos, sem se preocupar com seguro, IPVA, licenciamento e manutenção, e nós cuidamos de todo o resto”, destacou Tiago. A inauguração aconteceu na noite da última quinta-feira, na avenida João Gonçalves Leite, 4.686, no Jardim Alvorada, e reuniu lideranças locais de diversas áreas, convidados especiais, imprensa, além de representantes do Banco Santander e da S4f, de São Paulo. Durante o evento, Tiago Del Nero destacou o compromisso da empresa em oferecer atendimento personalizado, contando com uma equipe capacitada e dedicada a garantir a satisfação do cliente. Com a chegada da S4F - Seu Carro Novo por assinatura, Votuporanga passa a contar com um serviço inovador que alia conveniência, praticidade e a possibilidade de dirigir um veículo novo, sem as preocupações tradicionais de aquisição e manutenção, consolidando o nome de Tiago Del Nero como referência no setor automotivo da região, que trouxe para cidade a S4F, uma franquia do Grupo Santander
Thiago, dietor da SYF, juntamente à equipe do Banco Santander, com o qual tem uma sólida parceria