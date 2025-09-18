Ação cumpriu mandados de prisão e busca na cidade e em Fernandópolis; organização criminosa atuava em todo o interior paulista

publicado em 24/09/2025

Um dos investigados foi capturado na zona rural de Votuporanga e o outro na área urbana da cidade; R$ 30 mil em dinheiro foram apreendidos (Foto: Divulgação)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Federal deflagrou na manhã de ontem a Operação “Ponte de Bordeaux”, voltada ao combate ao tráfico de drogas na região de Votuporanga, Jales e Fernandópolis. A ação cumpriu cinco mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão temporária, expedidos pela Justiça Estadual de Votuporanga.As investigações tiveram início a partir de informações obtidas pela unidade da PF em Jales, que identificaram a existência de um grupo criminoso responsável pela distribuição de cocaína em municípios da região noroeste paulista. Durante a apuração, um dos principais investigados chegou a ser preso em Rio Preto, transportando grande quantidade da droga.Outra investigada, apontada como responsável por intermediar a logística da organização, foi assassinada em Jales em um crime de natureza passional, sem ligação com a operação. A ofensiva contou com apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo, incluindo equipes de Jales, Fernandópolis, Votuporanga, além do Baep e do Canil de Rio Preto, que deram suporte no cumprimento das ordens judiciais.Na casa de um dos presos, os policiais apreenderam R$ 30 mil em espécie, além de documentos e objetos que serão analisados. Um dos investigados foi capturado na zona rural de Votuporanga e o outro na área urbana da cidade. Todos os detidos e o material recolhido foram levados para a sede da Polícia Federal em Jales, de onde os presos foram posteriormente encaminhados a presídios da região.Os investigados poderão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico, crimes que, somados, podem ultrapassar 25 anos de prisão. A operação segue em andamento para identificar outros integrantes do esquema criminoso e mapear a rede de distribuição da droga.