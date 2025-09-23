Moreno sugeriu que o Centro de Zoonoses seja levado para junto do CPVA, abrindo espaço para um mini distrito empresarial

publicado em 24/09/2025

Moreno sugeriu que o Centro de Zoonoses seja levado para junto do CPVA, abrindo espaço para um mini distrito empresarial (Foto: Divulgação)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO vereador Sargento Marcos Moreno (PL) apresentou na Câmara Municipal de Votuporanga uma indicação em que solicita que a Prefeitura realize estudos para a transferência do Centro de Zoonoses para um novo prédio ao lado do Centro de Proteção à Vida Animal. O objetivo é liberar a área atualmente utilizada pelo órgão para a implantação de um mini distrito empresarial, voltado a pequenas indústrias e oficinas.Na justificativa, o parlamentar explica que diversos setores produtivos, como serralherias, madeireiras, metalúrgicas e marcenarias, enfrentam limitações para ampliar seus turnos e atividades dentro da zona urbana, devido a restrições impostas pela legislação que busca reduzir impactos na vizinhança. Com um espaço próprio e adequado, essas empresas poderiam se instalar fora do perímetro residencial, ganhando melhores condições para se desenvolver.Além de atender às demandas de empresários que necessitam de áreas apropriadas, o vereador afirma que a proposta também considera os anseios de moradores que convivem com esse tipo de atividade próximo de suas casas. Segundo Moreno, a mudança traria benefícios duplos: garantiria a expansão ordenada do setor produtivo e permitiria ao Centro de Zoonoses operar em uma nova estrutura, mais adequada às suas funções, próxima ao atual espaço de proteção animal.Moreno destacou ainda que já havia solicitado a criação de um distrito industrial em indicação anterior, reforçando que a ideia tem sido cobrada tanto por empreendedores quanto pela comunidade. Para ele, a implantação do mini distrito representaria um passo importante para fomentar a economia local, atrair novos empreendimentos e melhorar a qualidade de vida da população.