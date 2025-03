O Assary Clube de Campo se prepara para uma celebração grandiosa em 2025!

publicado em 01/03/2025

O presidente do Assary, Luiz Celso de Oliveira e Nayara Canato, diretora social, juntamente a outros diretores e autoridades politicas presentes no anúncio oficial do show do cantor Daniel (Foto: A Cidade)

Um dos mais tradicionais espaços de lazer e entretenimento de Votuporanga, o clube celebra em outubro seus 61 anos de história, e, para marcar essa data tão especial, anunciou uma atração de peso. Na noite da última quinta-feira (27), em um evento realizado no salão social do clube, foi confirmado oficialmente, que o cantor Daniel realizará um show exclusivo para comemorar essa trajetória de sucesso.

O espetáculo, marcado para o dia 10 de outubro, promete ser uma noite inesquecível para os fãs do sertanejo e para toda a comunidade votuporanguense. O repertório será repleto dos grandes sucessos que marcaram gerações e consolidaram Daniel como um dos artistas mais queridos do Brasil.

O evento de anúncio contou com a presença do presidente Luiz Celso de Oliveira, da diretora social Nayara Canato e de boa parte da diretoria do Assary Clube de Campo. Autoridades municipais, como o prefeito Luiz Torrinha (PL), vereadores, lideranças empresariais e associados também estiveram presentes para celebrar a ocasião.

Além de revelar oficialmente o show de Daniel, que será o grande destaque das comemorações de 61 anos do Assary, a diretoria também apresentou a agenda de eventos sociais para 2025, que promete ser repleta de atrações imperdíveis para os associados.