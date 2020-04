Os vereadores Emerson Pereira (PSDB) e Marcelo Coienca (PSDB) falaram da reportagem e teceram críticas ao atual chefe do Poder Executivo

publicado em 28/04/2020

Velório de Simonsen foi uma das promessas feitas e não cumpridas até hoje pelo governo do prefeito João Dado (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brFoi destaque também na sessão a repercussão da reportagem do jornal A Cidade sobre as promessas não cumpridas pelo prefeito João Dado (PSD) de seu plano de governo para o setor de Infraestrutura. Para recordar, das 11 promessas que ele fez para área, apenas uma foi cumprida integralmente e outras duas de forma parcial.Os vereadores Emerson Pereira (PSDB) e Marcelo Coienca (PSDB) utilizaram seu tempo para falar da reportagem e tecer críticas ao atual chefe do Poder Executivo por não ter cumprido nem 10% do que prometeu em campanha.“O jornal A Cidade divulgou essa semana que das várias obras prometidas pela atual administração, apenas uma foi entregue. Com isso recebi algumas ligações de munícipes questionando sobre a situação dessas obras que são muito importantes para a vida útil da população. Mas gostaria de dizer sobre a obra do Velório de Simonsen e da ampliação do cemitério lá do distrito. Nós sabemos que foi promessa do João Dado e do seu vice Renatão e até o momento, nada foi feito. Inclusive eu também estive lá a pedido da população e realmente está precisando de uma ampla reforma, principalmente lá no velório municipal, pois todos sabem é muito pequeno e com isso acaba trazendo um grande constrangimento”, disse o vereador.Já Coienca chamou o plano de governo do atual prefeito de “livrinho” e disse que sempre soube que ele não cumpriria suas promessas.“Sempre disse que o livrinho do nosso prefeito não iria sair do papel. Nos primeiros 100 dias tanto o vereador Hery quanto o prefeito Dado zombaram da minha pessoa em relação a que eu chamei de livrinho aqui inocentemente, mas hoje eu assino em baixo do que falei, pois se não virou plano de governo, para mim se torna somente balela no papel, mentir para a população na campanha e é disso que a população está farta”, finalizou.