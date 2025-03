O lindíssimo espaço fica na avenida João Gonçalves Leite (avenida do Assary); lideranças locais participaram da inauguração

publicado em 01/03/2025

Dr. Fernando, Dr. Rafael, Fernando, Dra. Letícia e Dr. Renato, descerrando a fita inaugural da Odontologia Correia. Momento especial na vida desses talentosos profissionais

Um sucesso. Assim foi a inauguração da Correia Odontologia, em Votuporanga, na manhã de terça-feira (24 de fevereiro). O lindíssimo espaço fica na avenida João Gonçalves Leite (avenida do Assary), 4.557, no Jardim Alvorada.

O anfitrião do dia foi o doutor Renato Alves Yanes, proprietário da clínica em parceria com o Grupo Correia Odontologia, que já conta com outras unidades e se destaca no setor odontológico pela excelência no atendimento e qualidade dos serviços prestados. Ele recebeu familiares, amigos e lideranças locais, entre elas o prefeito Jorge Seba.

“As expectativas são as melhores possíveis, acreditamos que assim como nas outras cinco cidades que temos somos referência em implantes dentários, aqui iremos conquistar nosso espaço e ser referência”, destaca o doutor Renato.

A Correia Odontologia é especializada em implantes dentários, um dos procedimentos mais procurados na odontologia moderna. Apenas em 2024, mais de 5 mil implantes foram realizados nas demais unidades do grupo, evidenciando a credibilidade e a confiança dos pacientes. Além dos implantes, a nova clínica oferecerá atendimento em todas as especialidades odontológicas, incluindo próteses, ortodontia, endodontia (tratamento de canal), clínico geral e facetas de resina e porcelana, garantindo um serviço completo para a saúde bucal da população de Votuporanga e região.

“Como nossa ideia é ser referência em odontologia na região do Noroeste Paulista, Votuporanga estava no raio e apareceu a oportunidade de um excelente prédio e localização, então demos o play no projeto”, explicou o doutor Renato.

A estrutura da nova unidade conta com um ambiente moderno e equipado com tecnologia de ponta. O Grupo Correia Odontologia possui uma equipe ampla e altamente qualificada, preparada para oferecer o melhor atendimento e proporcionar uma experiência confortável e segura aos pacientes. O compromisso da unidade é unir inovação e cuidado humanizado, assegurando tratamentos eficazes e personalizados para cada necessidade.

Chegamos, Votuporanga!

É com grande alegria que inauguramos nossa nova clínica, um espaço pensado para oferecer conforto, acolhimento e o que há de mais moderno em tecnologia odontológica. Aqui, seu sorriso recebe o cuidado e a atenção que merece!

Venha nos conhecer e viver essa experiência. Estamos esperando por você!

Mais informações sobre a Correia Odontologia podem ser obtidas no Instagram oficial da unidade (@correia.votuporanga) ou pelo telefone (17) 3421 – 3421.