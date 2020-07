A partir de hoje até a sexta-feira (3) as temperaturas podem sofrer quedas para até 10º na cidade e na região

publicado em 01/07/2020

Aviso meteorológico de atenção para as próximas 72h indica queda da temperatura nos próximos dias. (Foto: A Cidade))

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu ontem um alerta geral para todas as cidades paulistassobre as quedas de temperaturas a partir de hoje até a sexta-feira (3). Para a região de Votuporanga a atenção se deve a queda das mínimas para 10º, além disso, a passagem desta nova frente fria cria condições para pancadas de chuvas seguidas por ventos.

Votuporanga faz parte da microrregião de São José do Rio Preto que está classificada na tabela da Defesa Civil com as mínimas previstas entre 10º e 15º; para o dia de hoje os termômetros estão indicando a mínima de 14º e para amanhã ela cai para 6º e máximas aos 24º.

Esta queda das temperaturas ocorre na maior parte das vezes nas madrugadas, manhãs e no período da noite, quando a sensação térmica cai bastante e pode ter até ocorrência de geadas em pontos isolados da cidade.

O Capitão PM Marques, da Defesa Civil,alertar a população sobre a frente fria. Ele explica para as pessoas darem atenção nas áreas mais sensíveis do município, devido aos acumulados de chuva dos últimos dias.