Proprietário Tercio Miranda também conquistou outros dois títulos durante a 44ª Exposição Nacional do Cavalo Árabe

publicado em 16/07/2025

Cavalo do Haras Paiquerê vence etapa brasileira do Global Champions Arabians Tour (Foto: Divulgação)

O Haras Paiquerê, de propriedade do empresário Tercio Miranda, celebra uma conquista histórica na etapa brasileira do Global Champions Arabians Tour (GCAT), realizada nos dias 13 e 14 de julho, no Helvetia Riding Center, em Indaiatuba (SP). Com decisão unânime dos jurados, o exemplar Lughan HVP (HDF Lugano x Princess Marwan HVP) foi eleito Campeão Cavalo Ouro.A competição integrou o Circuito Américas do GCAT, que reúne 14 fases do Campeonato Mundial da raça, distribuídas entre Europa, Américas e Oriente Médio. No Brasil, o torneio fez parte da programação oficial da 44ª Exposição Nacional do Cavalo Árabe, promovida pela Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Árabe (ABCCA) e reconhecida como o maior espetáculo da raça na América Latina.Além da vitória na etapa brasileira do GCAT, o Haras Paiquerê, localizado em Piraí do Sul, no Paraná, se destacou na Exposição Nacional. Lughan HVP HVP (HDF Lugano x Princess Marwan HVP) conquistou mais um título, desta vez na categoria Campeão Nacional Cavalo Prata, enquanto Mirna UB (Odin UB x Valentina UB) foi eleita Campeã Nacional Potranca Ouro.Segundo Tercio Miranda, os três títulos foram conquistados na modalidade Halter, que avalia a conformação física dos animais com base em critérios como estrutura, postura, musculatura e harmonia corporal.“Esses títulos são a recompensa de um trabalho dedicado e minucioso, que só é possível graças à competência e ao empenho de toda a nossa equipe. Tratadores, veterinários, colaboradores e parceiros. Cada um deles tem um papel fundamental”, explica Tercio, morador de Votuporanga, interior de São Paulo.O reconhecimento do Haras Paiquerê é o resultado de um trabalho iniciado há mais de quatro décadas, quando Zaclis Miranda, mãe de Tercio, apaixonada pela beleza e elegância da raça árabe, despertou na família o amor pelos cavalos.Atendendo ao desejo da esposa, Lúcio Miranda, pai de Tercio, foi um dos pioneiros ao importar exemplares para o Brasil, estabelecendo as bases para a criação da raça na propriedade.Com o falecimento dos pais, Tercio assumiu o legado familiar, dando continuidade ao trabalho e levando a criação do Haras Paiquerê a novos patamares, sempre com foco na qualidade genética.“Essas vitórias são muito especiais. Representam mais do que o reconhecimento de um trabalho. Elas são também uma homenagem à minha mãe e ao meu pai, que iniciaram esse legado”, diz Tercio.