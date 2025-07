Durante a reunião foram discutidas as diretrizes do ‘Universaliza SP’, que contempla investimentos e apoio técnico do Governo do Estado

publicado em 16/07/2025

Secretária de Meio Ambiente, Natália Resende, o vice-prefeito Luiz Torrinha, governador Tarcísio, Jorge Seba e Alexandre Giora (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, esteve em reunião ontem com o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no Palácio dos Bandeirantes. O encontro teve como pauta principal o Programa Universaliza SP, iniciativa do Governo de São Paulo voltada à universalização do saneamento básico nos municípios paulistas.Seba esteve acompanhado do vice-prefeito Luiz Torrinha e do secretário municipal de Governo, Alexandre Giora. A comitiva foi recebida também pela secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, que conduziu a apresentação do programa.Durante a reunião, foram discutidas as diretrizes e oportunidades do Universaliza SP, que prevê a estruturação de PPPs (Parcerias Público-Privadas) para viabilizar o abastecimento de água potável e esgotamento sanitário em todo o Estado. O programa contempla investimentos e apoio técnico do Governo do Estado, inclusive com subsídios financeiros, repasses aos municípios e criação de tarifas sociais.“A universalização do saneamento é uma meta que exige planejamento, recursos e apoio institucional. Nossa presença aqui hoje é para garantir que Votuporanga esteja alinhada com os investimentos estratégicos do Estado”, destacou o prefeito Jorge Seba.O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e da Secretaria de Parcerias em Investimentos, está em fase de detalhamento dos projetos com os municípios aderentes. O cronograma prevê a conclusão dos estudos em até seis meses, audiências públicas no primeiro semestre de 2026 e licitação no segundo semestre do mesmo ano.O prefeito Jorge Seba, alinhado com o Governador, assinou a adesão ao Plano de Investimentos que a Saev Ambiental deverá receber para os próximos anos.