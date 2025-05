Empresa de Votuporanga se destaca pela qualidade, superação e inovação, levando o legado do fundador adiante sob a liderança feminina

publicado em 31/05/2025

A gestão da empresa foi assumida por Adriana Santos Leppos, ao lado da irmã Liliane Leppos, onde conduzem o negócio com firmeza, competência e sensibilidade e visão de futuro (Foto: Divulgação)

Fundada em março de 2008 pelo casal José Cerezo (in memoriam) e Adriana Santos Leppos, a Tornearia Zé Cerezo consolidou-se como referência em serviços de torno e usinagem no interior paulista, aliando tradição, qualidade e inovação no setor da metalurgia.

Após o falecimento de José, a gestão da empresa foi assumida por Adriana ao lado da irmã Liliani Santos, que vêm conduzindo o negócio com competência e sensibilidade em um ramo predominantemente masculino. A força feminina à frente da empresa é um símbolo de superação e inspiração dentro do setor industrial.

O time conta ainda com Rogério Fernandes, que atua como gerente de produção e desempenha papel estratégico no dia a dia da operação. Juntos, eles lideram uma equipe de 10 colaboradores qualificados.

Com sede em Votuporanga (SP), a Tornearia Zé Cerezo oferece uma ampla gama de serviços: usinagem de precisão, embuchamento de mucks, manutenção de máquinas de terraplanagem e colheitadeiras, além da fabricação de mangueiras, conexões, pistões hidráulicos e peças sob medida, funil de concretagem e rosca transportadora

Atendendo toda a região Noroeste Paulista, além de clientes em Minas Gerais, Goiás e Paraná, a empresa segue comprometida com a excelência e a agilidade no atendimento. O legado de seu fundador continua vivo — renovado pela inovação constante e pela liderança feminina que desafia padrões e impulsiona o crescimento da indústria nacional.

Rua Oswaldo Guiarão Peron, 4279

6º Distrito Empresarial Valdevir Davanço – Votuporanga-SP

Telefone: (17) 3423-3895 / (17) 99629-3187

Instagram: torneariazecerezo

E-mail: torneariazecerezo@hotmail.com

A gestão da empresa foi assumida por Adriana Santos Leppos, ao lado da irmã Liliane Leppos, onde conduzem o negócio com firmeza, competência e sensibilidade e visão de futuro

A tradição continua, agora com inovação e força feminina na liderança

Início de um sonho: a construção da sede que hoje simboliza tradição e qualidade