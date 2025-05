O papa Leão 14 elevou oficialmente a Diocese de São José do Rio Preto a Arquidiocese e nomeou dom Antônio Emídio Vilar, atual bispo diocesano, como o primeiro arcebispo metropolitano

publicado em 23/05/2025

Na prática, a Diocese de Votuporanga será pouco impactada com a mudança (Foto: Fábio Dias)

Daniel Marques

O papa Leão 14 elevou oficialmente a Diocese de São José do Rio Preto a Arquidiocese e nomeou dom Antônio Emídio Vilar, atual bispo diocesano, como o primeiro arcebispo metropolitano. A decisão foi divulgada nesta quinta-feira .

A Arquidiocese de São José do Rio Preto é a primeira criada no mundo por Leão 14, logo no início do seu pontificado. Segundo a Nunciatura Apostólica, com a criação da nova Arquidiocese, também foi instituída a Província Eclesiástica de São José do Rio Preto, desmembrada da Província Eclesiástica de Ribeirão Preto. A nova província terá sob seu auxílio pastoral as dioceses de Barretos, Catanduva, Jales e Votuporanga.

Na prática, a Diocese de Votuporanga, criada mais recentemente, em 20 de julho de 2016, será pouco impactada pela mudança. A reorganização administrativa da Igreja Católica na região não prevê alterações territoriais ou estruturais significativas para as dioceses sufragâneas, que continuarão com sua atuação pastoral habitual, agora sob a coordenação da nova Arquidiocese. “A mudança acontece na pertença à Província Eclesiástica, que antes era bem maior, sendo sufragânea a Arquidiocese de Ribeirão Preto e ao metropolita, arcebispo Dom Moacir Silva; a partir de agora sufragânea a nova Arquidiocese de São José do Rio Preto e ao novo arcebispo Dom Antônio Emídio Vilar, SDB. A mudança acontece também na caminhada pastoral, agora com as 5 dioceses e seus bispos, em comunhão com regional SUL1 e a CNBB, traçam projetos pastorais mais identificados à nossa realidade”, comentou o padre Roberto da Silva Bocalete, chanceler da Diocese de Votuporanga, em conversa com o A Cidade.

Questionado sobre os impactos na Diocese de Votuporanga, ele respondeu que se pode considerar que o impacto é a proximidade. “E isso facilita atividades pastorais conjuntas, sinodalidade e diálogo nas ações evangelizadoras. A Arquidiocese favorece comunhão e unidade, mesmo não tirando a identidade de cada Igreja Particular que chamamos de Diocese”, falou.