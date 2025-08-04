Josefina Guedes (Foto: Arquivo Pessoal)
Faleceu neste sábado (30), Josefina Guedes, viúva do ex-prefeito de Votuporanga, Dalvo Guedes. Ela tinha 93 anos e deixa cinco filhos: Dalvo Filho, Alberto, Antônio, Maria Cristina e Maria da Graça.
Carinhosa e sempre dedicada às causas sociais, Josefina deixa um legado de amor, serviço e contribuição à comunidade votuporanguense.
O velório já começou no Velório Municipal. A família ainda está definindo o horário do enterro, mas deve ocorrer entre 15h e 17h.