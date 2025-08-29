O confronto marcou a primeira vez na história do clube em que um time do naipe feminino, participou de uma competição

publicado em 01/09/2025

Panteras comemoram um dos gols da vitória contra o Rio Branco na Arena Plínio Marin (Foto: CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEm dia histórico para o futebol feminino em Votuporanga, o time sub-17 do Clube Atlético Votuporanguense estreou no Campeonato Paulista da categoria com uma vitória de virada. A equipe enfrentou o Rio Branco na primeira rodada da competição organizada pela Federação Paulista de Futebol e venceu de virada por 2 a 1. O confronto, na tarde deste sábado (30), na Arena Plínio Marin, marcou a primeira vez na história do clube em que um time do naipe feminino, em qualquer categoria, participou de uma competição oficial.Sob o comando do treinador Alcir de Camargo, o popular Tilin, o CAV entrou em campo com a formação composta por Vanieli (Maria Cecília); Priscila (Vitória), Samantha, Rayane e Raysa; Lara, Índia e Ayla; Maju (Emanuely), Borginha e Dantas. A equipe criou diversas oportunidades desde o início do jogo. “Dominamos as ações do jogo na maior parte. Perdemos muitos gols no primeiro tempo, talvez por conta da ansiedade, algo normal na idade e na estreia”, contou o técnico, em conversa com a reportagem do jornal. O primeiro tempo terminou empatado em 0 a 0.Logo no início da segunda etapa, com apenas um minuto de bola rolando, o Rio Branco abriu o placar. Apesar do revés, o treinador ressaltou a maturidade das jogadoras em campo. “Mas conseguimos manter o emocional delas, não se abalaram e conseguimos a virada. Pelo que foi a história do jogo, merecíamos um placar mais elástico, porém vencer é o mais importante”, afirmou.Com a vitória por 2 a 1, a Votuporanguense escreveu um capítulo inédito em sua trajetória, inaugurando sua participação oficial no futebol feminino e conquistando o primeiro triunfo logo na estreia.“O resultado positivo foi celebrado não apenas como um triunfo, mas também como um marco para o futebol feminino em Votuporanga. Com essa vitória, o Votuporanguense inicia sua trajetória na competição com confiança e motivação para os próximos desafios”, destaca a diretoria alvinegra.O próximo jogo das panteras será no sábado (6), às 15h, contra a Ferroviária, em Araraquara.