Iniciativa marca o lançamento do projeto Cão Comunitário, que visa garantir cuidados, identificação e segurança de animais de rua

publicado em 30/08/2025

O deputado Carlão Pignatari esteve ontem na Cidade FM para convidar a população para o Pet Day Votuporanga (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brVotuporanga será sede, hoje, do primeiro ‘Pet Day’, evento de conscientização e de ações concretas relacionadas à causa animal no município. A ação ocorrerá das 8h às 12h, na Concha Acústica, por meio da Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal, com apoio do deputado Carlão Pignatari (PSDB).Carlão, aliás, esteve ontem na Cidade FM para convidar a população a participar do evento. Segundo ele, o Pet Day marca o lançamento do projeto Cão Comunitário, que visa garantir cuidados, identificação e segurança para animais de rua, com equipes fazendo busca ativa dos animais em parceria com a comunidade.“Hoje nós temos vários cachorros e gatos de rua, mas que são cuidados por alguém, seja em uma empresa, em um posto de gasolina, enfim, a pessoa dá comida, dá água, mas ele continua sendo um animal de rua. Nós vamos identificar cada um desses animais com uma coleira refletiva e um QR Code, por meio dos quais poderemos fazer o acompanhamento e realizar trabalhos direcionados a diminuir o número de animais de rua”, disse o deputado.O projeto oferecerá atendimento veterinário, castração, vermifugação e microchipagem para cães. Todo animal localizado será acolhido, receberá a coleira refletiva e os cuidados necessários, e será devolvido ao local comunitário até ser adotado. A equipe fará acompanhamento contínuo e incentivará a adoção, promovendo campanhas junto à população.As coleiras refletem a luz, aumentando a segurança à noite, e contam com QR Code que permite acessar informações sobre vacinação, castração e responsáveis pelos cuidados do animal. Carlão, aliás, destinou uma emenda de R$ 150 mil para custear os trabalhos voltados à causa animal em Votuporanga, sendo R$ 100 mil para a aquisição de um veículo para o Centro de Zoonoses e mais R$ 50 mil para a compra das coleiras que serão utilizadas no projeto Cão Comunitário.Durante o Pet Day Votu, a Secretaria da Saúde realizará aferição de pressão, enquanto a Secretaria de Bem-Estar Animal promoverá uma feirinha de adoção responsável, incentivando a doação de animais e a integração da comunidade com a causa.“O projeto Cão Comunitário reforça o compromisso de Votuporanga com o cuidado e a proteção dos animais, além de promover a integração da população com essa causa”, afirmou o secretário de Bem-Estar Animal, Chandelly Protetor.O Pet Day Votuporanga serve como um preparativo para o Pet Day Interior Paulista, que ocorrerá no dia 4 de outubro, no Parque da Cultura, e reunirá protetores, ativistas, autoridades e secretarias municipais de diversas cidades, consolidando a região como referência em políticas públicas para os animais.“Votuporanga é, hoje, uma das dez cidades do Brasil que mais investem na causa animal. O lançamento do Cão Comunitário, aliado à mobilização regional do dia 4 de outubro, mostra que estamos transformando em políticas públicas aquilo que sempre foi uma luta dos protetores e ativistas. A presença do deputado Bruno Lima, uma das maiores lideranças nacionais nesse tema, enaltece ainda mais o nosso trabalho e fortalece a defesa dos animais em todo o Estado”, disse o deputado.O evento do dia 4 de outubro terá caráter estadual e deve reunir caravanas de municípios da região Noroeste e de outras partes do interior. Estão previstas palestras, debates, atividades educativas e a participação de protetores, ONGs e entidades ligadas ao bem-estar animal. A proposta é que o Pet Day Interior Paulista se consolide como espaço de integração entre governo, sociedade civil e movimentos de proteção, ampliando o diálogo e a busca por mais recursos destinados à causa.