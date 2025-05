No próximo sábado, dia 24 de maio de 2025, o mundo será presenteado com uma obra que promete impactar vidas em até três continentes

O livro “De Improváveis a Imparáveis” São relatos emocionantes de quem venceu traumas na vida (Foto: Divulgação)

No próximo sábado, dia 24 de maio de 2025, o mundo será presenteado com uma obra que promete impactar vidas em até três continentes. Trata-se do livro “De Improváveis a Imparáveis – A chave da liberdade está na verdade que cura a alma”, uma coletânea de histórias reais de mulheres que superaram traumas, dores e desafios, e transformaram suas cicatrizes em propósito.

Entre as coautoras, destaca-se a psicanalista Celma Fraga, de Votuporanga, que leva para as páginas do livro sua trajetória de fé, resiliência e transformação. Formada em Psicanálise pela Fatec de Votuporanga, Celma é também teóloga, coach motivacional, e idealizadora dos projetos “Clínica da Alma” e “Psicanálise com Jesus”, que têm transformado vidas no Brasil e no exterior.

De Votuporanga para o mundo

O grande divisor de águas veio com a criação do Clínica da Alma, em 29 de agosto, data de seu aniversário. Na ocasião, Celma fez um pedido inusitado às suas convidadas, em sua maioria pastoras: que não levassem presentes, mas sim amigas que precisavam ouvir sobre amor, cura e transformação. O sucesso desse encontro foi tão grande que deu origem a um projeto contínuo, que hoje acolhe e transforma centenas de vidas.

Com a crescente procura, Celma ampliou seus atendimentos além de Votuporanga, atendendo clientes de outros estados e, posteriormente, de outros países, sendo a Austrália, o local mais distante.

O livro que rompe fronteiras

O livro “De Improváveis a Imparáveis” nasceu a partir da mentoria de Valkiria Valério, moradora de Sorriso - MT, que reuniu 22 mulheres, de vários estados brasileiros e diferentes países, cristãs, todas psicanalistas, casadas, mães e com histórias de superação. São relatos emocionantes de quem venceu traumas como abuso, violência doméstica, divórcio e outras dores profundas, e que hoje ajudam outras pessoas em seus processos de cura emocional e espiritual.

A obra será lançada em um evento internacional e totalmente online, no dia 24 de maio de 2025, às 16h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube. O livro estará disponível em duas línguas: Português e Inglês, e terá divulgação em cinco países: Brasil, Austrália, Inglaterra, Escócia e Estados Unidos.