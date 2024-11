Hoje, a Espaço Imóveis oferece, além de venda e locação de imóveis, uma gestão dedicada e personalizada

publicado em 18/11/2024

A Espaço Imóveis celebra sua reinauguração em um momento especial (Foto: Divulgação)

Com muito carinho e respeito pela história que construiu, a Espaço Imóveis celebra sua reinauguração em um momento especial. Fundada em 2011 sob a liderança do saudoso Paulo César Rodrigues, a imobiliária se consolidou como um verdadeiro marco de confiança e excelência no atendimento. O querido Cesinha da imobiliária, chamado assim carinhosamente pelos seus amigos e clientes, foi um grande nome do mercado imobiliário de Votuporanga, um grande profissional, atencioso, carismático e dedicado que nos deixou em 2019.Após o falecimento de seu pai, Nayla, advogada e filha de Cesinha e Tânia Rodrigues, decidiu assumir a imobiliária familiar e continuar o legado. Em um cenário de desafios, que incluiu o período de luto e a pandemia, Nayla encontrou forças para seguir em frente e garantir que o compromisso da Espaço Imóveis com seus clientes permanecesse firme e forte, do jeito que seu pai sempre desejou.Hoje, a Espaço Imóveis oferece, além de venda e locação de imóveis, uma gestão dedicada e personalizada, que reflete os valores de confiança e respeito ao cliente. Sob a liderança de Nayla, a imobiliária reabre suas portas para atender a população de Votuporanga e região com a qualidade e atenção que sempre foram marcas da casa.Rua Sergipe, 3472 – VotuporangaVenha nos visitar e conheça nossos serviços! A Espaço Imóveis continua sendo o seu parceiro ideal na compra, venda, locação e administração de imóveis.Tradição, confiança e novos caminhos. A Espaço Imóveis está de volta!